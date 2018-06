Mais de 2 mil imigrantes entraram em SP no 1º trimestre de 2018

"A capital paulista concentra o grande número de solicitantes de refúgio, porém verificamos que muitas pessoas estão migrando para o interior do Estado, atraídos pelas oportunidades de emprego no segmento rural. Essas informações nos fazem pensar em políticas sociais diferenciadas", afirmou a professora da Unicamp Rosana Baeninger, responsável pelo atlas.



O Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa, declarou que o governo atua com políticas públicas nos eixos centrais, como saúde, educação, habitação e geração de emprego e renda. "A partir de diagnósticos, como os oferecidos pela Unicamp, é que seremos capazes de definir um prognóstico mais favorável", declarou em debate sobre a migração promovido em celebração ao "Dia Mundial dos Refugiados", comemorado no último dia 20.



ABC



A maior parte das famílias atendidas pelos Centro de Referência de Assistência Social da região viram da Síria. De acordo com levantamento das prefeituras da região, das 10 famílias de refugiados acompanhadas, quatro delas são sírias.



Em nota, a Prefeitura de São Bernardo disse que não tem informação quanto à regularidade de trabalho das famílias refugiadas.



Já a Prefeitura de São Caetano informou que o morador vindo da Síria trabalha em comércio, no município de São Paulo, e sua esposa é dona de casa. Além dessa família, a cidade abriga um grupo de mexicanos. Um deles leciona espanhol em escola municipal de idiomas e outro é autônomo.



A Prefeitura de Santo André disse que não tem dados oficiais sobre os refugiados que vivem na cidade.

A Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho autorizou a entrada de 2.017 imigrantes no Estado de São Paulo no primeiro trimestre deste ano. O número representa uma média de 22 por dia. Entre janeiro e março de 2017 esse número foi ainda maior: 2.637.Entretanto, de acordo com o Atlas da Migração Refugiada, elaborado pela Unicamp (Universidade de Campinas), 55% das mulheres refugiadas que vivem hoje no estado não têm ocupação no mercado de trabalho ou estão em empregos precários.Atualmente em São Paulo, a maior parte dos refugiados vieram da Síria e da República Democrática do Congo. Mas há grupos de 71 nacionalidades diferentes que vivem espalhados em 86 municípios paulistas.