Maioria dos paulistanos é a favor de 'salário mínimo' para todos os cidadãos

Projeto que tramita na Câmara prevê transferência de renda básica para população, independente de situação social

Cerca de 55% dos paulistanos concordam que todos os residentes há mais de cinco anos na capital paulista deveriam receber dinheiro do governo para prover necessidades vitais como saúde, alimentação e educação, independente de estar trabalhando ou não. O dado é resultado de uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (18) pela Rede Nossa São Paulo, em parceiria com o Ibope.



O projeto Renda Básica de Cidadania foi elaborado pelo ex-vereador Eduardo Suplicy (PT) e aprovado na Comissão de Administração Pública da Câmara em agosto do ano passado. Nele, está prevista a universalização do benefício a todos os habitantes, "na medida da capacidade orçamentária do município".



Do total, 30% disse ser contra a adoção da medida e 15% não souberam opinar. Segundo a Rede Nossa SP, a maioria dos que concordam com a assistência tem entre 25 e 34 anos, são mais pobres, menos escolarizados e moradores da zona sul. Os contra a "bolsa paulistana" são majoritariamente brancos entre 45 e 54 anos, ricos, escolarizados e moradores do centro.



A pesquisa entrevistou 800 pessoas entre 5 e 22 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.



Renda para todos

O projeto de transferência de renda não é uma novidade no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o estado do Alasca transfere uma quantia aos mais de 700 mil habitantes desde 1982. O dinheiro vem dos rendimentos de um fundo que investe os royalts do pretróleo recebidos pelo Estado.



Países como Finlândia e Canadá desenvolvem projetos pilotos utilziando transferência de renda direta.



Em 2004, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a sancionar uma lei instituindo a renda básica de cidadania, que também é um projeto de Eduardo Suplicy, dessa vez como senador. No entanto, a lei nunca foi regularizada.