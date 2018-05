Maio terá ações para conscientização no trânsito em São Paulo

'Sexta sem carro' será implantada em todas as semanas do mês

As ações do Maio Amarelo, movimento que acontece em várias partes do mundo para reduzir os índices de acidentes no trânsito, começaram ontem (3) em São Paulo. Durante todo o mês, haverá debates e ações de fiscalização, educação e conscientização.

A partir do dia 11, em todas as sextas-feiras do mês serão implantadas a iniciativa "Sexta Sem Carro", onde somente ônibus, táxis, veículos escolares e bicicletas podem circular na rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista), todas no centro.

Durante o Maio Amarelo, monumentos da cidade vão ser iluminados na cor amarela, entre eles o Viaduto do Chá e o Monumento às Bandeiras. O prédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, no centro, recebeu um laço amarelo na fachada.

Já no dia 18 de maio, a Ecovias vai promover uma ação especial para caminhoneiros no pátio de descanso do quilômetro 40 da via Anchieta, das 6h às 12h. A concessionária atuará em frentes de saúde, segurança viária e combate à exploração sexual infantil.

Os motoristas poderão passar por exames clínicos básicos, como aferição de pressão e teste de glicemia, e receber dicas sobre como manter a saúde em bom estado para enfrentar o trabalho diário nas estradas.