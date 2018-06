Litro da gasolina será vendido a R$ 1,96 em posto de SP

Seis mil litros de gasolina serão oferecidos com 55% de desconto nesta terça-feira (5) a partir das 8h durante a 10ª edição do Dia da Liberdade de Impostos, em São Paulo. A ação será realizada no Eco Posto Bandeirantes Shell, localizado na Avenida dos Bandeirantes 3459.





A distribuição de combustível será feita por ordem de chegada, cada veículo poderá abastecer até 30 litros.O Dia da Liberdade de Impostos é uma iniciativa do IFL-SP (Instituto de Formação de Líderes de São Paulo), Movimento Endireita Brasil e Instituto Mises BrasilRanking dos Políticos, com o objetivo de alertar que o brasileiro é obrigado a trabalhar 156 dias por ano somente para pagar impostos em produtos e serviços, como CIDE, PIS/COFINS e ICMS, com uma das taxas mais altas do mundo.