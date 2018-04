Lista de aprovados em concurso deixa de ser publicada no Diário Oficial

A mudança também é válida para editais ou anexos de documentos, e que passam a não ser mais publicados integralmente no Diário Oficial. "Todos esses arquivos poderão ser consultados em outros canais", justificou a administração. A prefeitura alega ainda que antes, as informações "só poderiam ser acessados após solicitação do interessado".



Outra razão, apontada pela atual gestão, para a mudança é que a medida poderá gerar uma redução de custos em 20% - aproximadamente, R$ 1,2 milhão/ano. Isso porque o Diário Oficial é produzido pela Imprensa Oficial do Estado e tem custo previsto por páginas.



"O decreto 58.169, que alterou as regras de publicação, busca reduzir o tamanho das publicações e ampliar o acesso à informação no outro canal de transparência, que é integrado com a base de dados da Prefeitura", declarou a Prefeitura de São Paulo.



O secretário de Gestão, Paulo Uebel, afirmou que todos os novos processos devem tramitar em ambiente eletrônico, pelo SEI, até setembro de 2018. "O Diário Oficial continuará trazendo todas as informações do município e indicará os links necessários para consulta do conteúdo completo", explicou a secretaria.

