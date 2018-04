Linha de trem até aeroporto de Guarulhos opera com restrições

"A Operação Assistida é uma praxe de segurança quando da inauguração de novas linhas ou estações – é neste período que o comportamento dos equipamentos e sistemas novos é observado para identificação de eventuais necessidades de correção", informou o Governo de São Paulo.



A Linha 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que liga a estação Engenheiro Goulart (zona leste de São Paulo) com o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, começou a operar neste fim de semana de maneira assistida, após 14 anos de ser anunciada pelo Governo do Estado.De acordo com a administração, os trens só passarão a circular das 4h à meia-noite, no serviço regular, daqui três meses. Até lá, não será cobrada tarifa no percurso.Neste primeiro mês da Linha 13-Jade, será realizada a Operação Assistida, atendendo com intervalos de cerca de 30 minutos, aos sábados e domingos, das 10h às 15h. O percurso será feito em cerca de 15 minutos e o usuário que desejar prosseguir na CPTM deverá fazer baldeação na Estação Engenheiro Goulart para a Linha 12-Safira. No segundo mês, a operação ocorrerá no mesmo horário, porém será ampliada para todos os dias na semana.