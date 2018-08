Linha 7-Rubi circula com velocidade reduzida

Falha de energia prejudicou o funcionamento dos trens

Os trens da Linha 7-Rubi estão operando com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações nesta quinta-feira (2).



Devido à uma falha no sistema de energia, a circulação está neste ritmo desde madrugada. Intervalo médio entre os trens é de 30 minutos em toda linha.



O trajeto está sendo feito apenas por uma via, de forma alternada, no trecho das seis estações entre Pirituba e Caieiras.





A operação de trens na #L7 está ocorrendo em uma via entre Pirituba e Caieiras. Segundo informações o Paese foi acionado entre essas estações. #CPTM #Bomdia



: @NatyBerwanger - Estação de Franco da Rocha. pic.twitter.com/Ju7bCLEzqc — Linha 7-Rubi (@Linha7_CPTM) 2 de agosto de 2018

A operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) foi acionado pela CPTM para disponibilizar uma frota de ônibus para realizar o trajeto pelo asfalto.Há relatos de passageiros que chegaram a esperar até 40 minutos nas plataformas.