Linha 15-Prata terá horário alterado no fim de semana

Devido a testes programados do novo sistema de controle de trens, as estações Vila Prudentes e Oratório da Linha 15-Prata do monotrilho estarão fechadas ao público das 4h40 às 14h neste sábado (5) e no domingo (6).

Durante a interdição, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão no trecho entre as duas estações.

O Metrô emitirá mensagens sonoras pelos sistemas de som das estações e dos trens, colocará cartazes nas estações das linhas envolvidas e publicará informativos nas redes sociais, caso haja alguma alteração programada.