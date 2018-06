Linha 13 começa a operar em horário integral

A Linha 13-Jade, que liga a estação Engenheiro Goulart ao aeroporto de Guarulhos, começou a operar em horário comercial nesta segunda-feira (4). Os trens passam a circular das 4h à meia-noite, de domingo a sexta-feira, e das 4h à 1h da manhã aos sábados.



A tarifa passa a ser cobrada a partir desta segunda-feira (4), no valor de R$ 4.



A Linha 13-Jade é a primeira ligação sobre trilhos da capital com o município de Guarulhos e com o aeroporto internacional GRU Airport, sua última para é próxima ao Terminal 1, de Cumbica.





A expectativa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) é de que 120 mil passageiros utilizem a linha por dia útil.





A expectativa da CPTM (