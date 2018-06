Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais comemora 15 anos; veja fotos

Manifestantes comemoraram os 15 anos da Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais nesta sexta-feira (1), na Avenida Paulista. Neste ano a marcha lembrou os 80 dias desde o assassinato de Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro, uma investigação ainda sem desfecho.A caminhada ocorre nas vésperas da Parado do Orgulho LGBT no estado paulista. O tema foi "Somos Marielle: Contra a criminalização da pobreza, o genocídio e a intervenção militar". A víuva de Marielle, Monica Benício, participou da manifestação.