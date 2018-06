Lei Seca completa 10 anos e autua 169 motoristas neste mês

Ações são realizadas pelo Detran em cidades de todo Estado

A Lei Seca completa 10 anos nesta terça-feira (19) e 169 pessoas foram autuadas por ela neste mês no Estado de São Paulo.



Somente neste fim de semana, o programa Direção Segura, que prevê e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool, autuou 73 pessoas em operações de fiscalização no último fim de semana em quatro cidades da Grande São Paulo: Caçapava, Cajamar, Jaboticabal e na zona oeste da capital paulista. As blitzes acontecem na maioria das vezes aos fins de semana.



Dos 73 motoristas autuados, seis deles apresentaram índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro ou tiveram a embriaguez atestada em exame clínico realizado por médico-perito da Polícia Técnico-Científica.





De acordo com a legislação, os condutores autuados por embriaguez ao volante terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de um ano, o valor da multa será dobrado.



As penalidades também incluem processo judicial por crime de trânsito. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a lei.



O Programa Direção Segura integra equipes do Detran, das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Ele foi lançado no Carnaval de 2013.



O Detran informou que de 2015 a outubro de 2017 - último balanço computado - mais de 121,5 mil pessoas foram autuadas por desrespeitar a lei no Estado de São Paulo.