Laudo aponta falhas em 'isolamento elétrico' onde folião foi eletrocutado

O acidente aconteceu na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires, na região central de São Paulo. O poste que teria causado o choque no jovem pertence à CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e é de sinalização de pedestres. Nele tinham duas câmeras que eram usadas para monitoramento do Carnaval de rua. Os equipamentos foram removidos dias depois.



As câmeras eram da empresa GWA Systems, contratada pela Dream Factory, responsável pela organização do Carnaval. As duas empresas negam que as câmeras tenham energizado o poste e disseram que estão colaborando com as investigações.

Um laudo divulgado ontem (19) pelo IC (Instituto de Criminalística) aponta "falha no isolamento de componentes elétricos" no local onde o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, 22, morreu eletrocutado no dia quatro de fevereiro, durante o pré-Carnaval de rua de São Paulo.Além disso, foi detectado que o fio de uma câmera instalada em um poste estava desencapado.Segundo o laudo, o fio desencapado pode ter transformado o poste em um condutor.No entanto, dados paralelos da Polícia Civil mostram que o poste onde o jovem encostou não estava energizado. O poste que estava energizado era o da Ilume (departamento de iluminação), localizado a poucos metros do primeiro.Investigações apontam que o segundo poste teria transmitido energia a grade de proteção, na qual o folião encostou ao pular.