Largo so Paissandu está liberado para carros

A SPTrans informou que o viário na região do Largo do Paissandu está totalmente liberado a partir desta quinta-feira (5). As linhas de ônibus que circulam no local também não estão mais com desvios.Também serão normalizadas a partir desta sexta-feira (6) as linhas cujos pontos finais ficam no Largo do Paissandu.A região estava interditada desde o dia 1º de maio, quando o edifício Wilton Paes de Almeida, de 24 andares, desabou após pegar fogo. Sete pessoas morreram. O local era uma ocupação irregular e a Defesa Civil informou que mais de 200 pessoas viviam no prédio.