Ladrão fura tanque de automóvel e rouba combustível em São Paulo

A capital paulista e mais 27 cidades do estado estão em situação de emergência devido a greve de caminhoneiros, que afeta todo o país desde a última segunda-feira (21).



Já as prefeituras de Boituva e São Lourenço da Serra declararam estado de calamidade pública na última semana.



A crise levou postos de combustíveis a aumentar o preço da gasolina, o que é considerado ilegal. Para denunciar, a testemunha deve acessar o site do órgão e fazer o cadastro da denúncia.

Um criminoso furtou gasolina de um veículo estacionado em uma via da zona norte da capital. Ao ligar o carro, o dono do automóvel conseguiu andar poucos metros até o motor falhar.Ao chamar o guincho, o homem percebeu que uma pessoa havia aproveitado da rua vazia para fazer um furo no tubo e furtar todo o combustível."Eu chamei um guincho achando que fosse um problema mecânico. Quando subiu no guincho, o rapaz alertou que tinha um buraco no tanque de gasolina", afirma o fotógrafo Fábio Piva, dono do veículo, em emtrevista.