Justiça suspende PPP da iluminação pública

O contrato da PPP (Parceria público-privada) da Iluminação Pública firmado entre a Prefeitura e o consórcio FM Rodrigues/CLD foi suspenso pela Justiça nesta quinta-feira. A decisão é liminar e, portanto, cabe recurso.

A decisão da 13ª Vara da Fazenda Pública ocorre após o vazamento de áudio da ex-diretora do Ilume (Departamento de iluminação de São Paulo) Denise Abreu, onde ela indica possível recebimento de propina do consórcio FM Rodrigues.

A suspensão já havia sido recomendada pelo Ministério Público e pelo TCM (Tribunal de Contas do Município), mas a Prefeitura se limitou a restringir o contrato apenas para a manutenção do serviço de iluminação pública, sem a troca das lâmpadas por LED, como firmado anteriormente.

Na decisão, o juiz Alberto Alonso Muñoz afirma que a medida é insuficiente, pois violaria os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Vazamento

Em conversa com uma secretária em dezembro do ano passado, a ex-diretora do Ilume Denise Abreu disse que repassaria R$ 3 mil a funcionária e que o dinheiro seria oriundo do consórcio FM Rodrigues. O valor seria o último depositado, já que o grupo não teria mais contrato com a Prefeitura.

"Eu vou te dar os seus três (R$ 3 mil)... Mas a empresa (FM Rodrigues) não tem mais contrato e eu não vou ter como arcar daqui pra frente com isso. É o último mês. Simplesmente não tem como".

A FM Rodrigues realizava a administração das luzes da cidade sem licitação após firmar contrato emergencial com a Prefeitura. O consórcio venceu a disputa da PPP da Iluminação Pública, no valor de R$ 6,9 bilhões, mesmo não fazendo o melhor lance.

O Ilume é o departamento da Prefeitura de São Paulo responsável pela iluminação pública da capital. Entre as suas funções está a de programar e fiscalizar a ampliação e remodelação da rede de iluminação pública, inclusive no que diz respeito a compra e controle de qualidade do material utilizado