Justiça suspende contrato de limpeza urbana de São Paulo

Na decisão, a juíza Luciene de Oliveira Ribeiro, da 10ª Vara da Fazenda Pública determina que sejam sanadas as irregularidades no edital para contrato definitivo de serviços de limpeza.



Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) vai recorrer da decisão liminar assim que for notificada. Ela esclarece ainda que o contrato emergencial é necessário já que a licitação dos serviços está suspensa pelo Tribunal de Contas do Município .



"Os questionamentos do TCM serão todos respondidos, após o que a licitação será retomada. O contrato emergencial será encerrado assim que for concluída a licitação e homologados seus vencedores", declarou em nota.

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu nesta quinta-feira (17) a contratação em caráter emergencial de serviços de limpeza urbana pública na cidade de São Paulo, como acontece atualmente.A decisão é liminar, mas vai de encontro com orientação dada pelo TCM (Tribunal de Contas do Município), que suspendeu a licitação da Prefeitura de São Paulo para o serviço e apontou irregularidades no edital.O contrato vigente foi assinado no início do ano e tem validade até 13 de junho. O documento contempla varrição de vias e logradouros, limpeza e desobstrução de bocas de lobo e bueiros, lavagem de túneis e monumentos.