Justiça suspende cargos da Câmara de São Paulo

Vagas foram criadas por meio de lei municipal entre os anos de 2003 e 2017

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu 1.068 cargos comissionados da Câmara Municipal de São Paulo. A decisão foi tomada na última sexta-feira (20), pelo desembargador Sérgio Rui da Fonseca, que considerou a seleção para preenchimento das vagas como inconstitucional.



O desembargador afirmou em sua decisão que a criação dos cargos em comissão estão "em desarmonia com o modelo estadual atinente ao princípio da regra de exigência de concurso público" e que essa ação contraria os artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual.



A medida atendeu uma ação de inconstitucionalidade movida pelo procurador Geral do Estado, Gianpaolo Smanio. De acordo com a denúncia, os cargos suspensos foram criados por meio de lei municipal entre os anos de 2003 e 2017. Cabe recurso.



Entretanto, não ficou claro se a medida passa a valer já para as vagas ocupadas atualmente ou se a alteração desverá ser tomada a partir das próximas nomeações.



Na decisão, Fonseca solicita informações ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que ainda não foi notificado.



Em nota, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de São Paulo informou que "vai pedir esclarecimentos sobre o alcance da liminar concedida pelo TJ, em 20/4/18".