Justiça proíbe contrato de empresas de varrição pela Prefeitura sem concorrência

A Justiça determinou que, caso seja necessária contratação emergencial de serviço de varrição das ruas da cidade de São Paulo, a Administração deve seguir procedimento de concorrência pública, atendendo aos deveres de publicidade, isonomia e motivação.



Atualmente, vigora um contrato emergencial entre gestão municipal e a empresa responsável pela varrição, que vence na próxima semana, dia 13 de junho. A Prefeitura chegou a entrar com um pedido de reconsideração, solicitando autorização para contratar uma empresa de limpeza pública por meio de convite/convocação da Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana). O pedido, no entanto, foi negado.



Continuar a ler Caso a situação não seja resolvida até a próxima semana, a capital paulista pode ficar sem varrição nas ruas.



A decisão do juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho confirma determinação anterior sobre o tema. "Tal procedimento, atentando-se para as críticas feitas pelo TCM, deverá ser precedido de seleção pública e isonômica entre eventuais empresas interessadas na contratação sob exame, justificando-se adequadamente o preço a ser pago como contrapartida a tal atividade, vínculo que deverá perdurar pelo lapso estritamente necessário à realização da licitação respectiva", escreveu o magistrado em sua decisão.



A varrição da cidade de São Paulo tem um dos maiores custos no erário da prefeitura: R$ 1,2 bilhão por ano. Desde outubro do ano passado, a gestão municipal tenta realizar uma licitação para contratar os consórcios, mas até agora não conseguiu concluir o processo.