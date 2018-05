Justiça obriga concessionária a atender animais atropelados em rodovia

Além disso, obras para prevenção de acidentes devem ser realizadas em 90 dias

A Justiça de São Paulo condenou a Concessionário Auto Raposo Tavares (Cart), que explora 388 quilômetros do sistema rodoviário estadual,a prestar assistência aos animais atropelados que necessitem de cuidados, encaminhando-os a centros de reabilitação.



Os animais vítimas desse tipo de acidente e que precisem ser mantidos em confinamento de acordo com laudo pericial deverão ser acomodados em instalações construídas, conservadas e geridas pela própria Cart. Foi ainda imposto à concessionária o pagamento de R$ 1 milhão a título de indenização por danos ambientais. O valor será recolhido em favor do Fundo de Defesa dos Interesses Difusos.



A empresa ainda deve realizar, no prazo de 90 dias, obras necessárias em pontos de potencial travessia de animais.



O pedido da ação foi ingressado pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) do Ministério Público do Estado.



A reportagem aguarda o posicionamento da Cart.