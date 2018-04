Justiça manda Prefeitura reabrir hotéis sociais na Cracolândia

Santa Maria e Impacto foram fechados no início do ano pela gestão Doria

Em decisão liminar, a Defensoria Pública conseguiu na Justiça um pedido para a reabertura de dois hotéis sociais localizados na região central da cidade, conhecida como cracolândia.



Os dois estabelecimentos são os hotéis Santa Maria e Impacto, fechados no início do ano pela gestão Doria e que abrigavam, na época, 77 beneficiários do programa "Braços Abertos", da gestão de Fernando Haddad.



A Prefeitura afirma que os hoteis apresentavam condições "desumanas e insalubres". "Os espaços apresentavam falhas graves de segurança e higiene, mostrando-se totalmente inadequados para a recuperação dos dependentes químicos, que nunca deixaram de frequentar o fluxo", completa.



No pedido da liminar, a Defensoria diz que o número de vagas disponibilizadas pela gestão municipal nos Centros Temporários de Acolhimento não supriu a demanda das pessoas que estavam hospedadas nos dois hotéis e ainda acusa os novos locais de apresentarem condições semelhantes aos antigos.



"O atendimento alternativo ao hotel social, fornecido pela Prefeitura de São Paulo, além de insuficiente, pelo déficit de vagas, é pior do que aquele fornecido no âmbito do hotel social e não possui finalidade específica para a reabilitação psicossocial. (...) Em razão disso, os moradores acabaram retornando de forma definitiva ao chamado fluxo da Cracolândia, sem vincular-se ao novo serviço" afirma a decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública.



A Prefeitura afirma, em nota, que vai recorrer da decisão provisória assim que for notificada.



Troca de programas



Além de contratação para serviço de varrição de rua e oferta de três refeições gratuitas por dia, o programa "Braços Abertos" fornecia hospedagem em sete hotéis do centro para dependentes químicos em situação de rua.



Em maio do ano passado, no entanto, a administração Doria iniciou uma série de ações paralelas - em uma delas, prédios em situação de risco chegaram a ser demolidos com moradores dentro.



O prefeito tucano ainda criou o programa "Redenção", reunindo ações dos governos municipal e estadual para inibir o tráfico de drogas e aumentar os serviços oferecidos aos dependentes.