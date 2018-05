Grupo de estudantes ocupa campus da zona oeste desde a última quarta-feira (23) em protesto pela falta de professores negros

A Justiça determinou reintegração de posse do campus da rua Monte Alegre da PUC (Pontifícia Universidade Católica), em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Os prédios da instituição estão ocupados desde a última quarta-feira (23) pelos estudantes do curso de Serviços Sociais e pelo coletivo NegraSô.



A ocupação teve início como um protesto a favor da contratação da professora negra Márcia Campos Eurico no quadro permanente de docentes do curso de Serviço Social. Hoje, a profissional atua como substituta. Desde o início do mês, estudantes se mobilizam por Márcia e pela inclusão de mais professores negros no quadro de funcionários.



A decisão liminar da 21ª Vara Cível prevê multa diária no valor de R$ 10 mil para quaisquer novas ações dos alunos. Para o juiz Rodrigo Ramos, "não há amparo legal para a ocupação das dependências da universidade, menos ainda para a restrição dos direitos de ir e vir, de trabalhar e de assistir às aulas, por parte de professores, alunos, funcionários e demais usuários do prédio".