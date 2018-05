Justiça determina multa de R$ 300 mil para sindicatos de petroleiros de SP

Caso abastecimento seja interrompido, sindicatos dos petroleiros pagarão multa diária

A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou, nesta quarta-feira (30), a aplicação de uma multa de R$ 300 mil por dia aos sindicatos dos petroleiros, caso o abastecimento de combustível para serviços essenciais da capital seja interrompido devido a greve iniciada nesta quarta e prevista para durar 72 horas (meia-noite de sexta).



A medida provisória foi pedida pela Prefeitura de São Paulo, com o intuito de garantir serviços como o transporte público, além de manter o abastecimento dos veículos das polícias e da GCM (Guarda Civil Metropolitana), das ambulâncias e dos caminhões de coleta de lixo urbano.



Na decisão da Justiça do Trabalho, o juiz Renato Sabino Carvalho Filho também determina que os participantes da greve não impeçam, obstruam ou dificultem o fornecimento de combustível, considerando que será tomado como crime de desobediência.



Na terça-feira (29), o Tribunal Superior do Trabalho já havia considerado o movimento como abusivo, e estipulou uma multa de R$ 500 mil aos sindicatos. A ação foi ajuizada pela pela Petrobras e a pela AGU (Advocacia-Geral da União).