Justiça decreta prisão de ex-vereador por agressão no Instituto Lula

Segundo a juíza Débora Faitarone, "eles não podem permanecer em liberdade após a prática de um crime doloso contra a vida, praticado de maneira tão covarde", afirma na decisão.



No dia em que foi indiciado, em 9 de abril, Maninho disse que o caso "foi um desentendimento natural" e que ele está "à disposição das autoridades". Ele não foi encontrado para comentar a atual decisão.



A defesa de Paulo Cayres declarou que seu cliente é inocente. Já a defesa do filho de Maninho, Leandro, não foi encontrada.

O ex-vereador de Diadema pelo PT, Manoel Eduardo Maninho, e o filho dele foram presos nesta sexta-feira (11) acusado de agredir o empresário Carlos Alberto Bettoni na frente do Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, no dia 5 de abril.O empresário de 56 anos sofreu traumatismo craniano após ser empurrado e bater a cabeça em um veículo que passava pela rua, pelo ex-parlamentar, o filho dele, Leandro; e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Paulo Cayres. Bettoni protestava o ex-presidente Lula.Para Ministério Público que houve tentativa de homicídio com dolo eventual, quando a pessoa não tem intenção, mas assume o risco de produzi-lo.