Justiça de SP homologa acordo com a Odebrecht sobre inquérito que investiga Kassab

Empreiteira deve colaborar com informações sobre suposto caixa 2 de ex-prefeito

A Justiça de São Paulo homologou nesta semana um acordo firmado entre Ministério Público, Odebrecht e Prefeitura sobre investigação que apura suposto recebimento de caixa 2 pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) entre 2008 e 2014. O valor do desvio pode chegar a mais de R$ 27 milhões.



O Odebrecth foi retirada do processo após assinar acordo de colaboração. O ex-prefeito, no entanto, continua sendo investigado. Segundo a Justiça, a empreiteira assume agora obrigações como reconhecer a responsabilidade e dever de esclarecimento de atos ilícitos, instar as pessoas a ela ligadas a falarem a verdade nos procedimentos investigatórios e judiciais, entregar cópias de documentos e pagar o valor de R$ 21.251.676 ao município de São Paulo.



"Este magistrado entende que, pelos elementos declarados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Município de São Paulo e Odebrecht, o termo de autocomposição atende ao interesse público", afirmou o juiz José Gomes Jardim Neto na decisão.



Pelo MPSP, o acordo foi assinado pelos promotores de Justiça Silvio Marques, José Carlos Blat, Christiano Jorge Santos, Karyna Mori, Valter Santin e Thomas Yabiku.