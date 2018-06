Justiça condena sete ex-funcionários da Prefeitura por Máfia do ISS

Pena de todos juntos soma mais de 100 anos de prisão

Sete ex-funcionários da prefeitura foram condenados pela Justiça de São Paulo pelo envolvimento na Máfia do ISS, que desviou cerca de R$ 500 milhões dos cofres municipais entre 2007 e 2009.



Na decisão da da juíza Luciana Jabur Figueiredo, da 21ª Vara Criminal de São Paulo, a pena de todos juntos soma mais de 100 anos de prisão. Os envolvidos, no entanto, poderão responder em liberdade.



Apontado como o líder da organização criminosa, o ex-subsecretário de Finanças, Ronílson Bezerra Rodrigues foi condenado a 60 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, organização criminosa e concussão. Ele ainda será obrigado a pagar R$ 3,44 milhões aos cofres públicos.



Também foram condenados os ex-fiscais Luís Alexandre Cardoso Magalhães, Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral, Eduardo Horle Barcellos, Amílcar Cançado Lemos, William Deiró e Henrique Manhães Alves.



De acordo com a denúncia, os então s fiscais cobravam propinas de seis empresas para, em troca, expedir certificados de quitação do ISS (Imposto Sobre Serviços).



"Em clara deformação de caráter, o réu e os agrupamentos criminosos transformaram o ambiente público numa praça de malfeitos, acuando contribuintes através da manipulação da estrutura de serviço e da técnica, de que tinham profundo conhecimento", diz a decisão da juíza.