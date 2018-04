Justiça condena engenheiros por mortes na arena Corinthians

Queda de guindaste durante a obra do estádio, em 2013, deixou dois operários mortos

A Justiça de São Paulo condenou dois engenheiros de uma empreiteira pelo desabamento durante a obra de construção da Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo, ocorrido em 27 de novembro de 2013. O acidente causou a morte de dois operários.



As vítimas, o operador de caminhão-guindaste Fábio Luiz Pereira, de 41 anos, e o montador de cadeiras Ronaldo Oliveira dos Santos, de 43, trabalhavam na obra quando um guindaste, que içava o objeto de 420 toneladas, caiu e derrubou parte da cobertura metálica do estádio.



Na sentença, a juíza Alice Galhano Pereira da Silva, da Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera, afirmou que os réus Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa e Márcio Prado Wermelinger agiram com imperícia e negligência.



Os outros quatro acusados (José Walter Joaquim, Leanderson Breder Dias, Valentim Valaretto e Gilson Guardia) foram absolvidos. Entretanto, a Promotoria Criminal de Itaquera disse que recorrerá de decisão buscando a condenação de todos.



Os dois engenheiros foram condenados à pena de um ano, seis meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, que poderá ser substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.



Além disso, Barbosa terá que pagar 80 salários mínimos (cerca de R$ 76,3 mil) aos herdeiros das vítimas. Já o valor da indenização de Wermelinger é de 50 salários (cerca de R$ 47,7 mil).