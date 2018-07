Justiça concede 10 medidas de proteção contra mulher por hora

Balanço divulgado pelo órgão no estado aponta que no primeiro semestre foram mais de 44 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, de janeiro a junho deste ano, 44.378 medidas protetivas em casos de violência doméstica contra mulheres em todo o Estado. O número representa uma média de 10 ações por hora.



O balanço divulgado pelo órgão nesta semana aponta que a maioria dos casos proíbe que o agressor se aproxime da ofendida, familiares e testemunhas (17.106) e proíbe o contato com a mulher agredida (14.842).



O total de medidas inclui, também, afastamento do lar, proibição de frequentar determinados lugares e encaminhamento da vítima a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento.



De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram registrados 62.863 boletins de ocorrência ligados a violência contra a mulher nos primeiros seis meses deste ano.



Entre os crimes com maior incidencia estão ameaça, lesão corporal dolosa (quando há intensão), calúnia, difamação e injúria.



A Comesp (Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar) é o braço do Poder Judiciário responsável pelas iniciativas de proteção dadas pelo órgão.



"A mulher vítima de violência doméstica, de gênero ou familiar tem a seu lado uma ampla gama de agentes de serviços providos pela Justiça e pela Administração Pública", informou o Tribunal de Justiça.



A maior parte das decisões do órgão usa como base a Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Ao longo dos 12 meses do ano passado, 83.229 medidas protetivas foram concedidas pelo TJ-SP.