Justiça autoriza usina de São Paulo a fornecer etanol diretamente para postos

Uma norma da ANP (Agência Nacional de Petróleo) proíbe que as produtoras de etanol sejam também as fornecedoras do produto para os postos. Por isso,

Uma usina de Araçatuba, no interior de São Paulo, ganhou na Justiça o direito de revender o etanol produzido diretamente para os postos. A decisão de caráter liminar leva em conta o "verdadeiro colapso no país" ocasionado pela greve dos caminhoneiros, que chega nesta terça-feira ao nono dia.o etanol produzido pela usina deveria sair da região de Araçatuba, onde é fabricado, para ser levado até Paulínia, onde está localizada a distribuidora de combustíveis. De lá, deveria fazer um percurso de volta para chegar ao posto e, finalmente, ao consumidor. O trajeto atrasaria em aproximadamente 10h a chegada do combustível até a cidade."Há uma situação emergencial no país. de risco para a população que está desabastecida de combustível e, por consequência, também de outras mercadorias e serviços essenciais para a vida" diz o juiz federal Marco Aurélio de Mello Castrianni, da 1ª Vara Cível, na liminar.