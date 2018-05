Júpiter poderá ser visto pelo telescópio do Ibirapuera

O maior planeta do sistema solar poderá ser visto no Planetário do Parque Ibirapuera na próxima quarta-feira (9). A lente do telescópio alcançará Júpiter devido à proximidade do astro com a Terra já que nesta semana, ele estará entre nosso planeta e o Sol.

A localização oferece oportunidade de observação porque o planeta se encontra totalmente iluminado. Este ano, a distância mínima entre Terra e Júpiter será de 658 milhões de quilômetros, atingida às 9h da manhã do dia 10 de maio. Já o alinhamento perfeito entre Sol, Terra e Júpiter acontece às 22h da próxima terça-feira (8).

Júpiter foi um dos primeiros astros a serem observados com telescópio, ainda no século 17. A descoberta das quatro maiores luas do planeta por Galileu Galilei, em 1610, fez com que esses satélites se tornassem os primeiros objetos da história vistos girando em torno de um corpo celeste.



Atualmente, a NASA mantém a sonda Juno ao redor do planeta.