Junho é o quinto menos chuvoso em 23 anos

"Na maior parte do mês, uma massa de ar seco predominou sobre o interior do país, dificultando a chegada das frentes frias ao Sudeste. Esta condição, conhecida como bloqueio atmosférico, foi responsável pelo tempo seco e estável observado na maior parte de junho", afirmou Michael Pantera, meteorologista do CGE.



Os dados ainda apontam que nenhuma região da cidade se aproximou da média de chuva esperada. As regiões que mais choveram foram, respectivamente, as zonas sul, com 20,7mm; oeste, com 16,7mm; norte, com 12,8mm; centro, com 12,7mm, e leste, com 8,7mm.



No mês de junho, as temperaturas ficaram ligeiramente acima da média esperada, sendo que tanto as mínimas quanto as máximas ficaram praticamente 1°C acima do esperado.



Os índices de umidade permaneceram, em média, dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) durante quase todo o mês. A Defesa Civil, com base nos dados meteorológicos do CGE, colocou a cidade em estado de atenção para baixa umidade do ar em dois dias do mês de junho, durante curtos períodos de tempo.



Previsão



A terça-feira (3) começa com sol e temperaturas em elevação na Grande São Paulo. Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas de 26°C. No final do dia a nebulosidade aumenta com a aproximação de uma frente fria pelo oceano, entretanto não há previsão de chuva.

O volume de chuvas registrado em junho deste ano foi 73,6% menor do que a média histórica esperada para o mês. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o mês passado acumulou 13,9 mm de chuva na capital quando a média é de 52,7mm.O índice é o quinto menos chuvoso para o mês desde 1995. Os meses de junho menos chuvosos foram, respectivamente, o de 2002, com 1,5mm; 2003, com 8,3mm; 2010, com 11,2mm; 2000, com 12,2mm.Este junho registrou 11 dias de chuva, dos quais apenas dois deles, 7 e 13, tiveram índices significativos (3,3mm e 8,4mm, respectivamente).