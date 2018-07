Jovens acusam gerente de casa noturna da rua Augusta de agressão

Danielle Menezes, 28, e Amanda Pospichil, 26, estavam no local e, na hora de pagar a conta, houve bate boca sobre o valor correto da comanda.

, o grupo foi agredido novamente por homens que estavam dentro da balada.



"Vieram cinco caras com garrafa na mão e me encurralaram. Nessa hora, o cara de um prédio me socorro eu e literalmente impediu que eu eu fosse morto. Dali a pouco, a Dani e Amanda surgiram de novo. Bateram nos caras. Conseguiram pegartya chave do nosso carro, me socorreram e nós fugimos. Eu fiquei desse jeito. A Dani tá toda marcada. A Amanda tá com o joelho todo ensanguentado e a tal da casa Desmanche nada fez, mesmo com os machão batendo e ameaçando a gente em nome deles", diz Bruno na publicação.





Em nota, o Espaço Desmanche afirma que a agressão

a participação do gerente responsável nas imagens, por conta da menção expressa ao seu nome, optamos por afastá-lo, pelo menos até o final das investigações. Em relação aos envolvidos, cumpre-nos esclarecer que, de fato, não faziam parte do quadro de funcionários do Espaço Desmanche. As imagens analisadas já foram separadas pela equipe, e se encontram à disposição das autoridades para subsidiar as investigações que devem ser feitas. A vítima também já foi contatada pela equipe, que está oferecendo todo o suporte necessário para que não restem dúvidas acerca do quanto ocorrido. A casa não se omitirá em face de eventuais responsabilidades, caso assim apuradas", diz a nota.



O caso foi registrado no 4º DP da Consolação.

