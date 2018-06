Jogos do Brasil não poderão ser transmitidos na rua

Medida foi tomada para tentar evitar que torcedores se espalhem pelas ruas de bairros como a Vila Madalena e Pinheiros

Os bares e restaurares de São Paulo estão proibidos de transmitir os jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo nas ruas. Uma portaria da Secretaria de Prefeituras Regionais da capital, publicada nesta semana, estabeleceu regras para a exibição das partidas.



De acordo com as diretrizes apontadas pela administração, para passar os jogos em áreas públicas, mesmo que de graça, será necessário uma autorização prévia da Prefeitura de São Paulo. A portaria também proíbe trios elétricos e carros de som.



A medida foi tomada para evitar o cenário visto na Copa do Mundo de 2014, principalmente na região de Pinheiros e da Vila Madalena, na zona oeste, onde as ruas foram fechadas por torcedores.



Na época, os bairros se transformaram em festas e foram registradas confusões entre os participantes. Chegou a ser utilizado bombas de efeito moral para dispersar as pessoas e houve reclamações dos moradores e comerciantes da região.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, disse que não está previsto, até o momento, controle de acesso às vias da Vila Madalena.



"Além do policiamento de rotina, normalmente feito com viaturas de radiopatrulhamento, de Força Tática e com motocicletas, o bairro também receberá a atuação de policiais a pé e do serviço de inteligência que trabalham à paisana. A Polícia Militar explica ainda que o efetivo existente será suficiente para garantir a ordem", informou em nota.



Movimentação



Apesar das medidas para evitar grandes aglomerações, os bares da região não estão tão otimistas com a movimentação. Para Arnaldo Altman, proprietário do Bar Filial e membro da associação de bares da Vila Madalena, a atual situação econômica não permite criar expectativas.



"Os horários dos jogos de manhã nem abriremos. Nos outros dias acredito que teremos um acréscimo de uns 20%, que no total do mês daria um resultado positivo de 10%. É só um chute, visto que a nossa economia perdeu totalmente previsibilidade. Não teremos programação especial, apenas comunicaremos aos nossos clientes pelas redes sociais", afirmou Altman ao Destak.



Interdições



Os bairros na Vila Madalena e de Pinheiros também terão regras específicas de estacionamento durante a Copa de 2018. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a maior parte das alterações será temporária e válida somente para o período do Mundial.



"Não estão previstos bloqueios nos dias de jogos. No entanto, em caso de necessidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego poderá colocar em prática um plano operacional de contingência para monitoramento do trânsito", informou a CET.



Entre as proibições está a de estacionar em toda extensão das vias listadas abaixo de segunda-feira a sábado, das 7h às 20h:



- Ruas Wisard e Inácio Pereira da Rocha, entre as ruas Girassol e Morato Coelho;

- Ruas Girassol, Fidalga, Fradique Coutinho e Morato Coelho, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha Wisard;

- Rua Aspicuelta, em toda extensão;

- Avenida Faria Lima, próximo ao Largo da Batata.



A companhia municipal recomenda que o público utilize o transporte coletivo para se deslocar pela cidade, respeite a sinalização existente, e obedeça às recomendações dos agentes de trânsito.