Isenção de pedágio por eixo suspenso começa nesta quinta em SP

30.05.2018 20:18

Medida faz parte do acordo anunciado pelo governador, Márcio França, com os caminhoneiros em greve no Estado

O Diário Oficial de São Paulo publica nesta quinta-feira (31) a resolução da Secretaria de Logística e Transporte que isenta da cobrança de pedágio caminhões que circularem vazios sobre os eixos que mantiverem suspensos. A medida faz parte do acordo anunciado pelo governador, Márcio França, com os caminhoneiros em greve no Estado.



O presidente Michel Temer publicou na segunda-feira (28) medida provisória (MP) semelhante, que vale para todas as rodovias do país – além de outras duas MPs: uma para a tabela mínima de frete e outra para que a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) contrate transporte rodoviário de cargas com dispensa do procedimento licitatório para até 30% da demanda anual de frete da empresa.



O governador paulista estimou em R$ 50 milhões a perda de receita mensal com a isenção – e que discute com o governo federal uma compensação para a perda de receita.



"Quem trabalha com frete, hoje em dia, em função do preço do combustível e dos pedágios não está conseguindo minimamente sobreviver. Do jeito que está hoje, eles estão pagando para trabalhar", afirmou França, no sábado (26).



Ele ainda anunciou então que o Procon-SP irá fiscalizar, com a polícia, se a redução de 10% do governo no preço do diesel chegou às bombas nos postos. As multas pelas interdições também serão retiradas. Já a cobrança específica de IPVA para caminhoneiros será discutida para entrar em vigor em 2019.