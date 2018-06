Ipem vê irregularidades em 26% dos produtos de festas juninas

Entre os itens avaliados estão paçoca, pé-de-moleque, vinho, pinga, milho para pipoca, amendoim, canjica, fubá, doce de abóbora, itens de decoração e fogos de pequena potência (biriba, estalo, traque, fósforo de cor).



Na capital, foram avaliados 12 itens, sendo que três deles (25%) entregavam ao consumidor menos que o prometido. O município de Bauru teve seis produtos verificados, sendo um (17%) reprovado. Em Campinas, dos oito produtos verificados, um (12%) apresentou erro.



Na cidade de Ribeirão Preto, sete produtos foram verificados, sendo um (14%) apresentou erro. Em São Carlos, dos sete produtos verificados, um (14%) foi reprovado. Em São José do Rio Preto, foram verificados seis produtos, sendo que cinco deles (83%) estavam irregulares.



As empresas autuadas têm 10 dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

