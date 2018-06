Ipem apreende mais de 190 mil isqueiros na Galeria Pagé

Quantidade recolhida é equivalente ao gás de 60 botijões de cozinha

Equipes de fiscalização do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, apreenderam nesta terça-feira (26) mais de 190 mil isqueiros falsificados durante operação realizada na Galeria Pagé, no centro de São Paulo.



Ao todo quatro empresas foram autuadas por comercializarem produtos contrabandeados e por não portarem o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).



"O gás normalmente utilizado no isqueiro, principalmente os de origem duvidosa, são uma mistura de butano e propano. A mesma mistura do gás de cozinha, só que com um agravante, não é adicionada essência que dá a característica do cheiro para eventual verificação de vazamento. O gás na sua condição normal é inodoro", explicou o superintendente adjunto do órgão, Arlindo Afonso Alves.



De acordo com o diretor do departamento de qualidade do Ipem, Oswaldo Alves Ferreira Junior, a quantidade de isqueiros apreendida nesta terça é equivalente ao gás de 60 botijões de cozinha de 13kg.



O selo do Inmetro nos isqueiros deve conter, entre outras marcações, a sigla RTB (Regulamentação Técnica Brasileira), a expressão "Declaração do Fornecedor" e a palavra "Segurança".



Nos casos de autuação, os fabricantes e estabelecimentos com produtos irregulares terão o prazo de 10 dias úteis para apresentar defesa junto ao Ipem e as multas podem variar entre R$ 100 e R$ 1,5 milhão.