Investigação de Alckmin causa atritos na Justiça de SP

Promotor protocolou representação contra Procurador Geral após este pedir para si a avaliação de quem irá cuidar do caso

O inquérito que investiga um ato de improbidade administrativa do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) tem causado atritos na Justiça. Nesta quinta-feira (9), o promotor Ricardo Manuel Castro protocolou uma representação contra o Procurador Geral de Justiça, Gianpaollo Smanio, após este pedir para si a avaliação de quem irá investigar o caso.



Alckmin foi citado nas delações premiadas de três executivos da Odebrecht. Segundo depoimentos, o tucano teria recebido dinheiro não declarado para as campanhas de 2010 e 2014.



Os inquéritos estavam no Superior Tribunal de Justiça desde 2017. No entanto, Alckmin renunciou ao governo do estado no dia seis de abril e, com isso, perdeu o foro por prerrogativa de função. Ele é pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB.



Após o desligamento do cargo, o político teve seu inquérito enviado para o Ministério Público Estadual, que investiga o caso através da promotoria de Patrimônio Público e Social. Na última quarta-feira (9), porém, o Procurador Geral do Estado, Gianpaollo Smanio, retirou o inquérito de lá para decidir quem iria investigar o caso.



Até então responsável pelo caso, o promotor Ricardo Castro obedeceu a ordem, mas enviou uma mensagem a seu chefe, Smanio, fazendo críticas a tal ação e dizendo que ela vinha "na contramão das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em restringir o foro privilegiado, ainda mais que o investigado Geraldo Alckmin não é mais governador".



Castro ainda disse que, por uma questão de transparência e lealdade com a independência funcional, iria encaminhar uma carta ao Conselho Nacional do Ministério Público mostrando que Smanio não respeitou as atribuições dele como promotor do caso.



O procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Smanio, afirma que a decisão foi tomada com base na Lei Orgânica do Ministério Público.