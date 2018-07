Intenção de consumo aumentou 15,5% neste ano

Apesar da retração mensal, o índice está 25,3% acima do registrado no mesmo mês do ano passado. Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, a pesquisa constatou que 21,6% das famílias paulistanas consideram ampliar os gastos nos próximos meses.



Metodologia



O Índice de Intenção de Consumo das Famílias é apurado mensalmente pela FecomercioSP e é composto por sete itens: emprego atual; perspectiva profissional; renda atual; acesso ao crédito; nível de consumo atual; perspectiva de consumo; e momento para duráveis.

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias registrou alta de 15,5% em junho deste ano, atingindo 89,7 pontos. No mesmo período de 2017 eram 77,7 pontos.O índice, apurado mensalmente pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), varia de zero a 200 pontos, sendo que abaixo de 100 pontos significa insatisfação, e acima de 100, satisfação em relação às condições de consumo.Na comparação mensal, o índice retraiu 2,3% em junho, a terceira queda mensal consecutiva. Dos sete itens analisados pela pesquisa, seis recuaram. O destaque negativo ficou por conta do item perspectiva de consumo, que caiu 5,9%, passando de 98,5 pontos em maio para 92,7 pontos em junho.