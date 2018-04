Instituições paulistas abrem inscrições para vestibulares

Entre elas estão Mackenzie, ESPM, Belas Artes e FGV

Sete instituições de ensino superior estão com vagas abertas para o processo seletivo para o meio do ano, com aulas que iniciam em agosto.



Entre as particulares estão universidades como Mackenzie, FAAP, ESPM, Belas Artes e FGV.



O Mackenzie oferece vagas como administração de empresas, ciências da computação, ciências econômicas, design, direito e engenharia civil. As inscrições vão até o dia 25 de maio e a taxa para realizar a prova é de R$ 100.



Já a FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), com cursos na área de engenharia e comunicação, tem inscrições até dia oito de junho – a taxa custa R$ 170.



Vão até o dia 25 de maio as inscrições para o vestibular da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), que cobra R$ 120 para quem quiser concorrer a uma vaga na instituição.



A vizinha Belas Artes, também na Vila Mariana, encerra as inscrições no dia 4 de junho.

A taxa varia entre R$ 70 (até 7/5) e e R$ 100 (de 8/5 a 4/6).



Com cursos de administração de empresas e admninistração pública, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) tem inscrições até 5 de maio - é necessário desembolsar R$ 120 na inscrição.



Outra com inscrições abertas é A faculdade Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Os interessados tem até 10 de junho para se inscrever, com taxa de R$ 50 – a prova será realizada no dia 24 do mesmo mês.