Inscrições para vestibular da Univesp começam segunda-feira (21)

O Governo do Estado de São Paulo informou que disponibilizará isenção da taxa de inscrição para pessoas registradas no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal). O benefício estará disponível entre 10h da próxima segunda-feira (21) e 23h59 de quarta-feira (23).



Metodologia



Realizados na plataforma on-line, os cursos incluem videoaulas, material didático, bibliotecas digitais e espaço para esclarecimento de dúvidas do conteúdo com tutores.



Os 116 polos existentes são espaços físicos no quais os estudantes têm à disposição computadores, impressoras e acesso à internet, além de realizarem atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.



Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas podem ser acessadas pelo canal da instituição no YouTube.

As inscrições para o vestibular do 2º semestre de 2018 da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) começa nesta segunda-feira (21). Serão ofertadas 18.250 vagas para cinco cursos de graduação gratuitos.Os interessados em disputar o processo seletivo devem efetuar o cadastro no site da Fundação Vunesp até o dia 19 de junho. As provas serão aplicadas no dia 8 de julho, às 14h, em cidades de várias regiões do Estado. O custo da inscrição é de R$ 45.As vagas ofertadas são para os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciaturas em Matemática e Pedagogia e Tecnologia em Gestão Pública, parceria com o Centro Paula Souza.