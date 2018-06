Inscrições para o 'Bolsa Universidade' terminam nesta quinta

Programa oferece bolsa de 50% para estudantes atuarem como educadores em escolas estaduais aos finais de semana

O prazo de inscrição para o programa Bolsa Universidade termina na próxima quinta-feira (14). O projeto oferece bolsa de 50% para estudantes universitários que se disponham a atuar como educadores aos finais de semana em escolas estaduais integrantes do Programa Escola da Família.



O programa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo firma um convênio com instituições de ensino superior. A bolsa tem valor limite de R$ 500.



Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição disponível no site do Programa Escola da Família, optando por uma única Diretoria de Ensino e fazendo a escolha das escolas da mesma diretoria.



Podem se candidatar a uma vaga universitários que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação presenciais em instituições de ensino superior privadas que possuam convênio com o programa.



"Os candidatos, no entanto, não podem ser beneficiários de bolsa de estudos, financiamento universitário ou similares provenientes recursos públicos. Também não podem concorrer candidatos que já tiverem sido beneficiados pelo Bolsa Universidade", informou o governo estadual.



O candidato inscrito terá até o dia 18 de junho para levar a documentação comprobatória de sua condição socioeconômica e acadêmica à Diretoria de Ensino da região onde pretende atuar conforme o cronograma de inscrições vigente.



Atuação



Na escola, o universitário deverá cumprir uma carga horária de 8h (considerando o horário de abertura das escolas aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas), desenvolvendo projetos para atendimento da comunidade escolar. Entre ele, nas áreas de trabalho, saúde, cultura e esporte.