Inscrição do vestibular das Etecs é prorrogada

Exame será aplicado no dia 24 de junho em todo Estado de São Paulo

As inscrições do processo seletivo das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) foram prorrogadas até as 15 horas da próxima segunda-feira (28). O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site. O exame será aplicado no dia 24 de junho.



O vestibulinho oferece dois novos cursos técnicos. O de "Arquivo", na Etec Parque da Juventude, na cidade de São Paulo e o de "Desenvolvimento de Sistemas", que será ministrado em 75 Escolas Técnicas de diversas regiões do Estado.



São 47,2 mil vagas disponibilizadas neste processo seletivo para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online), Técnico integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), Especialização Técnica e para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo.



Inscrições



Para se candidatar a um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre, é necessário ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio regular.



Quem já fez ou está fazendo a EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma certificação.



No ato da inscrição, o candidato ao primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, pode colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual vai se inscrever.



É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 27,80. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária.



Vagas remanescentes



O processo seletivo também oferece vagas remanescentes de segundo módulo para 10 cursos técnicos: Administração online, Automação Industrial, Contabilidade, Eletrônica, Guia de Turismo online, Informática para Internet, Mecatrônica, Meio Ambiente, Química e Serviços Jurídicos.



O candidato deve ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.