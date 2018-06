Inflação em São Paulo sobe de 0,19% para 0,57%

Setor de alimentos foi o que mais cresceu passou de 0,62% para 1,82% em uma semana

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na cidade de São Paulo avançou 0,57% na primeira semana de junho, de acordo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Na última semana do mês de maio a variação foi de 0,19%.



Os preços dos alimentos tiveram alta de 1,82% ante 0,62% do mês passado. Os transportes tiveram alta de 0,88% contra 0,59% de maio. Já a habitação registrou queda de 0,35%.



Em relação aos gastos, o setor de saúde registrou alta de 0,41%, sendo que o índice em maio foi de 0,49%. Despesas Pessoais tiveram alta de 0,56%, ante 0,32% do registro anterior. Assim como a educação que anotou alta de 0,05%, mesma variação do final de maio. Enquanto que o vestuário teve queda de 0,10%.



*Com informações da Agência Brasil