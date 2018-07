Indústria fecha 29,5 mil postos de trabalho em 1 ano

Entretanto, o primeiro semestre deste ano registrou saldo positivo

A indústria paulista fechou 29,5 mil vagas de emprego entre junho do ano passado e o mês passado. Os dados são da pesquisa sobre o Nível de Emprego do Estado de São Paulo foram divulgados pela Fiesp (Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), nesta semana.



Na comparação entre junho e maio deste ano, foram encerrador 11,5 mil postos de trabalho, com segundo mês consecutivo de fechamento de vagas. Entretanto, no primeiro semestre deste ano, o saldo foi positivo com 17 mil vagas abertas.



De acordo com a pesquisa, os meses de junho, desde 2011, apresentarem saldo negativo, entretanto, a queda deste ano já é maior do que no ano anterior.



"Algumas variáveis políticas e econômicas estão influenciando fortemente alguns setores importantes, como o alimentício, por exemplo, que sofreu uma forte perda de postos de trabalho", afirmou o presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.



O levantamento aponta que as empresas de produtos alimentícios foram as que mais fecharam postos de trabalho no mês passado no estado (2.910), seguida do setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios (2.377) e produtos de borracha e de material plástico (1.160).



Entre os 22 setores acompanhados pela pesquisa para o mês de junho, apenas quatro ficaram positivos, dois estáveis e os outros 16 registraram resultados negativos.



Entre os positivos, os destaques ficaram para as áreas de bebidas, com geração de 331 postos de trabalho, produtos farmoquímicos e farmacêuticos (196) e impressão e reprodução de gravações (108).



Regiões



Quando avaliado o resultado nas 36 Diretorias Regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), apenas três registraram geração de emprego; Nas demais regiões foram fechados postos de trabalho.



As indústrias da Grande São Paulo tiveram queda de 0,49% e o Interior paulista saldo negativo de 0,57%.