Indústria eleva em 10% o consumo de gás natural em São Paulo

O setor industrial é responsável por 87% de todo o gás natural utilizado em São Paulo. O segmento de alimentos e bebidas apresentou o maior crescimento de todo o setor industrial, com alta de 38,1%.



Quando se trata do setor residencial, o aumentou registrado foi de 6,8% - 267 milhões de m³. Já o comércio utilizou 152 milhões de m³ em 2017, alta de 6,3%, em relação ao ano anterior.



São Paulo é o maior consumidor de gás natural do Brasil. O produto é trazido pelas empresas concessionárias, por uma rede de gasodutos, da Bolívia e da Bacia Santos para o consumo local e também para o transporte desse gás para o sul do país, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



Ao todo, São Paulo possui 18.694 mil quilômetros de rede de gasodutos que atende 143 cidades.



Expansão



O plano de expansão do gás canalizado no estado foi aprovado em 2016 e prevê que até 2029 a rede paulista amplie de 143 para 285 o número de municípios atendidos.

A indústria paulista foi responsável pelo aumento de 10,7% do consumo de gás de todo o Estado de São Paulo em 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados divulgados nesta semana pela Secretaria de Energia e Mineração apontam que o índice atingiu a marca de 5 bilhões de m³ (metros cúbicos).Entretanto, a elevação do consumo foi maior do que o registrado para a produção do produto no período. De acordo com a pasta, a produção de gás natural no Estado no ano passado foi de 6,2 bilhões de m³, uma alta de 6,4% em relação ao ano anterior."O aumento da produção tem sido progressivo desde 2011 e se acentuou com a exploração do pré-sal a partir de 2014", informou a secretaria.