Casos de estupros crescem 21,2% no Estado de São Paulo

O número de estupros tiveram aumento de 21,2% no mês de março e de 20,7%, no acumulado do trimestre. As estatísticas criminais foram divulgadas na tarde de ontem (25) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).Em março, os casos passaram de 978 para 1.185. Já na soma dos três primeiros meses do ano foram de 2.667 para 3.218 registros.Já os casos de homicídio doloso caíram 11,3%, passando de 301 para 267, com 34 a menos em março. Em relação ao trimestre, a diminuição foi de 12,8%, caindo de 878 para 766, o menor da série histórica para o período.