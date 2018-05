Incêndio em prédio nos Jardins deixa dois feridos

Trecho da avenida Paulista chegou a ser interditado durante a madrugada desta terça-feira (8)

Duas pessoas ficaram feridas durante o incêndio que atingiu um apartamento no quinto andar de um edifício na rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista. O fogo disseminou no local por volta das 2h desta terça-feira (8) e, segundo os Bombeiros, já foi contido.



Uma das vítimas foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa após ter fraturado a perna na hora de sair do local. A outra, um homem de 29 anos, recebeu atendimento médico devido ao dato de ter inalado fumaça.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) chegou a interditar um trecho da avenida Paulista para que os Bombeiros realizassem o trabalho contra as chamas. As causas ainda não foram informadas.