Incêndio destrói depósito de pneus na Zona Leste de São Paulo

Fogo teve início na madrugada desta terça-feira (19) e já foi controlado; ninguém ficou ferido e nenhuma casa foi atingida

Um incêndio destruiu um depósito de pneus na Água Rasa, Zona Leste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (19). Ninguém ficou ferido.



De acordo com os moradores do entorno, o fogo teve início pouco depois da meia-noite e as chamas levantaram uma coluna de fumaça preta.



Por precaução, as autoridades removeram algumas pessoas de suas casas, mas nenhuma casa foi atingida.



Quatro viaturas de bombeiros chegaram ao local para trabalhar juntas no combate às chamas. O fogo foi controlado por volta das 3h, mas ainda havia focos menores de incêndio espalhados pelo local.