Incêndio atinge Pico do Jaraguá, em São Paulo

Um incêndio atingiu a região do Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira (16). O fogo teve início às 7h próximo à Estrada do Jaraguá e ao trecho oeste do Rodoanel.



Três carros do Bombeiro e um helicóptero da Polícia Militar auxiliavam no combate as chamas devido a dificuldade de acesso ao local no início da manhã.



Ainda não se sabe as causas do fogo mas o clima seco favorece a disseminação do fogo. Segundo o Inmet (Instituto de Meteorologia), a formação de nuvens e a passagem das frentes frias estão inibidas por conta do tempo. "A baixa umidade promove o stress hídrico com risco de queimada nas vegetações e ressecamento das mucosas com problemas respiratórios na população, especialmente nos grandes centros, onde há maior acúmulo de poluentes", afirma em nota.



Com 1.135 metros de altitude, o Pico do Jaraguá é conhecido por ser o ponto mais alto da região metropolitana e abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da Grande São Paulo.