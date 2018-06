Incêndio atinge fábrica de embalagens em Santos

Metraton Embalagens Plásticas, localizada na rua Comendador Alfaia Rodrigues, 660, no bairro Ponta da Praia, por volta das 11h.



Mais de 30 bombeiros atuam no local com 12 viaturas.



A Defesa Civil de Santos informou que apenas um morador de uma residência próxima ao local do incidente precisou ser retirado da área preventivamente, porque faz uso de balão de oxigênio.









Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de embalagens na cidade de Santos, no litoral paulista, nesta segunda-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas.O fogo atingiu a empresa