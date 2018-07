Incêndio atinge cobertura de prédio no Itaim Bibi

Um incêndio de grandes proporções atingiu o topo de um prédio na esquina da rua Joaquim Floriano com a rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, na tarde desta terça-feira (24).O motivo das chamas teria sido o contato de substâncias impermeabilizantes como piche no sistema de aquecimento de água. Nas imagens é possível ver uma fumaça escura saindo do local.O fogo foi controlado por volta das 14h30 e ninguém ficou ferido. Oito viatura e 30 bombeiros foram encaminhadas ao local para apagar o fogo.